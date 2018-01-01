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Экскурсии на Самуи 2023 и 2024 год забронировать онлайн: морские, обзорные

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Пакет из 3 экскурсий на Самуи

Пакет из 3 экскурсий на Самуи

Тип экскурсии: Морская экскурсия / По острову
Язык тура: Английский
Состав пакета:
Подборка лучших экскурсий на Самуи. Скидка при бронировании сразу нескольких экскурсий.
Взрослый
5080 4590 THB
Детский
3880 3290 THB
Национальный Морской Парк Ангтонг (скоростной катер)
Национальный Морской Парк Ангтонг (скоростной катер)Национальный Морской Парк Ангтонг (скоростной катер)Национальный Морской Парк Ангтонг (скоростной катер)

Национальный Морской Парк Ангтонг (скоростной катер)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Национальный морской парк Angthong находится в 20 километрах к западу от Самуи. Он состоит из 42 островов площадью около 102 квадратных километров.
Взрослый
1790 THB
Детский
1390 THB
Koh Tao и Koh Nangyuan - Райские острова (скоростной катер)
Koh Tao и Koh Nangyuan - Райские острова (скоростной катер)Koh Tao и Koh Nangyuan - Райские острова (скоростной катер)Koh Tao и Koh Nangyuan - Райские острова (скоростной катер)

Koh Tao и Koh Nangyuan - Райские острова (скоростной катер)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Ко Тао & Ко Нанг Юань лучший снорклинг в Сиамском заливе!

Идеально белый песок на островах НангЮань, бухта Japanese garden с красочными коралловыми рифами и очень яркими морскими обитателями.

Остров Ко Тао - мекка дайверов со всех стран мира с кристально чистой водой и причудливыми коралловыми рифами.
Взрослый
1790 THB
Детский
1390 THB
Обзорный тур по острову Самуи (все включено)
Обзорный тур по острову Самуи (все включено)Обзорный тур по острову Самуи (все включено)Обзорный тур по острову Самуи (все включено)

Обзорный тур по острову Самуи (все включено)

Тип экскурсии: По острову
Язык тура: Английский
Всё самое красивое и интересное на острове вы увидите за один день.

Самые известные храмы с огромными живыми рыбами, новая пагода 2020 года на высоте 620 метров с круговой панорамой на остров Самуи.

Джунгли со всеми сортами фруктов Таиланда и видовой ресторан в горах.

Мы считаем этот тур лучшим из наземных по Самуи.
Взрослый
1500 THB
Детский
1100 THB
Индивидуальный тур по острову Самуи (c русским гидом)
Индивидуальный тур по острову Самуи (c русским гидом)Индивидуальный тур по острову Самуи (c русским гидом)Индивидуальный тур по острову Самуи (c русским гидом)

Индивидуальный тур по острову Самуи (c русским гидом)

Тип экскурсии: Приватная
Язык тура: Английский / Русский
Самые красивые локации острова Самуи в индивидуальном исполнении.

Каждый тур уникален и собран с душой от знатоков острова. 
 
7000 THB
Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (приватный лонгтейл)
Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (приватный лонгтейл)Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (приватный лонгтейл)Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (приватный лонгтейл)

Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (приватный лонгтейл)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Приватный снорклинг-тур на Ко Тэн и Ко Мадсум (Остров Свинок) на длиннохвостой моторной приватной лодке
 
от 4000 THB
Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный лонгтейл)
Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный лонгтейл)Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный лонгтейл)Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный лонгтейл)

Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный лонгтейл)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Снорклинг-тур на Ко Тэн, Ко Мадсум и Ко Рап на длиннохвостой моторной приватной лодке
 
от 4000 THB
Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный скоростной катер)
Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный скоростной катер)Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный скоростной катер)Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный скоростной катер)

Острова Koh Tan, Koh Mudsum (остров свинок) и Koh Rap (приватный скоростной катер)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Снорклинг-тур на Ко Тэн, Ко Мадсум и Ко Рап на приватном скоростном катере
 
от 12500 THB
Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (скоростной катер)
Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (скоростной катер)Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (скоростной катер)Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (скоростной катер)

Острова Koh Tan и Koh Mudsum (остров свинок) (скоростной катер)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Снорклинг-тур на Ко Тэн и Ко Мадсум (Остров Свинок) на скоростном катере
Взрослый
1500 THB
Детский
1000 THB
Обзорный тур по острову Панган (Все включено)
Обзорный тур по острову Панган (Все включено)Обзорный тур по острову Панган (Все включено)Обзорный тур по острову Панган (Все включено)

Обзорный тур по острову Панган (Все включено)

Тип экскурсии: Обзорная экскурсия
Язык тура: Английский
Всё самое красивое и интересное на острове Панган вы увидите за один день.

Это Эксклюзивная и самая полная обзорная экскурсия по Пангану.
Взрослый
2200 THB
Детский
1700 THB
Национальный Морской Парк Ангтонг (тихоходная лодка)
Национальный Морской Парк Ангтонг (тихоходная лодка)Национальный Морской Парк Ангтонг (тихоходная лодка)Национальный Морской Парк Ангтонг (тихоходная лодка)

Национальный Морской Парк Ангтонг (тихоходная лодка)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Тур в национальный морской парк АнгТонг (42 острова) с включенным трансфером, обедом, легким завтраком.

Приятное путешествие на тихоходном судне. Нижняя палуба под крышей с полным обзором.


На верхней палубе места для принятия солнечных ванн и фотосессий на фоне лазурной воды

Сиамского залива и причудливых островов морского национального парка.
Взрослый
от 1150 THB
Детский
от 700 THB
Дневная рыбалка на Самуи
Дневная рыбалка на Самуи Дневная рыбалка на Самуи Дневная рыбалка на Самуи

Дневная рыбалка на Самуи

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Великолепное веселье для всех! Всё необходимое оборудование для рыбалки на крупную рыбу. Оригинальная тайская рыбацкая лодка с уютным тентом, который защитит вас от солнца. Удочки, леска, спиннинг, свежие напитки, наживка и крючки. Тайский ланч-барбекю на лодке, прохладительные напитки и фрукты.
Взрослый
1500 THB
Детский
1200 THB
Ночная рыбалка на Самуи
Ночная рыбалка на Самуи Ночная рыбалка на Самуи Ночная рыбалка на Самуи

Ночная рыбалка на Самуи

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Великолепное веселье для настоящих рыбаков! Всё необходимое оборудование для рыбалки на крупную рыбу.
Взрослый
1800 THB
Детский
900 THB
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям СамуиСафари на квадроциклах по джунглям СамуиСафари на квадроциклах по джунглям Самуи

Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи

Тип экскурсии: По острову / Экстрим
Язык тура: Английский
Отправьтесь в уникальный тур на квадроциклах на острове Самуи и ощути море восхитительных эмоций. Дикие джунгли, реки и горы Самуи - вас ждет неповторимый маршрут.
 
от 1500 THB
Фул Мун Пати на острове Панган (трансфер с Самуи)
Фул Мун Пати на острове Панган (трансфер с Самуи)Фул Мун Пати на острове Панган (трансфер с Самуи)Фул Мун Пати на острове Панган (трансфер с Самуи)

Фул Мун Пати на острове Панган (трансфер с Самуи)

Тип экскурсии: Развлечение
Full Moon Party - вечеринка, устраиваемая во время каждого полнолуния на соседнем острове - Koh Phangan.
Тысячи людей со всего мира приезжают на остров Панган (пляж Хаад Рин) ради этого события.
Взрослый
от 1000 THB
Сафари на гидроциклах, Jetski (Koh Samui)
Сафари на гидроциклах, Jetski (Koh Samui)Сафари на гидроциклах, Jetski (Koh Samui)Сафари на гидроциклах, Jetski (Koh Samui)

Сафари на гидроциклах, Jetski (Koh Samui)

Тип экскурсии: Морская экскурсия / Экстрим
Язык тура: Английский
Захватывающее водное приключение на гидроциклах по Южным или Северным островам Самуи под руководством опытных гидов.

Отличная возможность лично исследовать острова Сиамского залива, почувствовать скорость и мощь водных мотоциклов.
 
от 3500 THB
Яхта Красный Барон (Red Baron)
Яхта Красный Барон (Red Baron)Яхта Красный Барон (Red Baron)Яхта Красный Барон (Red Baron)

Яхта Красный Барон (Red Baron)

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Морская прогулка на яхте Красный Барон
Приватный Катамаран Vickey
Приватный Катамаран VickeyПриватный Катамаран VickeyПриватный Катамаран Vickey

Приватный Катамаран Vickey

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Аренда приватного катамарана Vickey на Самуи
 
9500 THB
Ночь в Национальном Морском Парке Ангтонг
Ночь в Национальном Морском Парке АнгтонгНочь в Национальном Морском Парке АнгтонгНочь в Национальном Морском Парке Ангтонг

Ночь в Национальном Морском Парке Ангтонг

Тип экскурсии: Морская экскурсия
Язык тура: Английский
Романтическое приключение и уникальная возможность почувствовать себя отважным путешественником на необитаемом острове,
находясь в непосредственной близости от всех необходимых благ цивилизации.



Взрослый
от 1300 THB
Детский
от 900 THB

Экскурсии на Самуи – это самый доступный способ увидеть все красоты Королевства Таиланд и получить настоящее удовольствие от отпуска и отдыха на острове. Морские круизы, экстремальные путешествия и развлекательные туры наполнят вашу жизнь новыми незабываемыми впечатлениями и яркими красками.

На сайте iSamui представлены самые популярные и увлекательные экскурсионные программы для детей и взрослых. Какие экскурсии на Самуи мы предлагаем:

Экскурсии по острову 

  • Сафари на джипах - однодневный обзорный тур, интригующее сафари на квадроциклах по джунглям в сопровождении инструктора.
  • Канатная дорога – экстрим приключение длительностью до 3-х часов.

Морские экскурсии на Самуи

  • Путешествие на комфортабельном скоростном катере или тихоходной лодке в Национальный морской парк Ангтонг.
  • Посещение островов Тао и Нангюань (Koh Tao и Koh Nangyuan).
  • Дневная и ночная рыбалка на Самуи и снорклинг.
  • Захватывающее сафари на гидроциклах и морские путешествия на катамаранах.

Приватные экскурсии

  • Индивидуальные морские прогулки на катамаранах на соседние острова Koh Tan, Koh Madsum и круизы в Сиамском заливе. Максимальная вместимость судна – 6-10 человек.

Развлекательные мероприятия

  • Зажигательная вечеринка Фул Мун Пати (Full Moon Party) на острове Панган. Устраивается только во время полнолуния.

Экскурсии на Самуи по выгодной цене

В нашем каталоге экскурсий по Самуи цены указаны за одного человека. В отдельных случаях требуется доплата за входной билет. В подробном описании каждого тура вы узнаете, что включает программа каждой экскурсии и ознакомитесь с дополнительными условиями.

При больших группах туристов (свыше 4-х человек) предоставляются скидки, и цена экскурсии на Самуи может быть значительно ниже. Для тех, кто хочет сэкономить и при этом посмотреть главные достопримечательности Самуи и получить заряд бодрости, мы разработали специальное предложение – пакет из 3-х экскурсий (морские и сафари на джипах).

Какие экскурсии на Самуи вы бы не выбрали – все они принесут массу ярких эмоций и не оставят вас равнодушными!

iSamui: организация экскурсий на Самуи на высшем уровне

iSamui доверяют не только наши постоянные клиенты, арендующие жилье на Самуи, но также туристы, приехавшие на остров впервые. Это хорошая рекомендация и подтверждение профессионализма менеджеров компании, занимающихся организацией отдыха и экскурсий на Самуи. Почему нас ценят и рекомендуют:

  1. Онлайн-бронирование экскурсий и возможность планировать свой отпуск и отдых на Самуи.
  2. Широкий выбор экскурсий на Самуи по лучшей цене в регионе.
  3. Бесплатный трансфер от места проживания в Самуи.
  4. Русскоговорящие гиды и полное сопровождение от бронирования экскурсии до возвращения домой.
  5. Консультации опытных менеджеров по всем вопросам выбора, оплаты и проведения мероприятий.

Знакомьтесь с описаниями экскурсионных маршрутов на сайте iSamui, выбирайте, бронируйте и отправляйтесь в приятное путешествие по Самуи!