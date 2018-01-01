Экскурсии на Самуи 2023 и 2024 год забронировать онлайн: морские, обзорные

Великолепное веселье для всех! Всё необходимое оборудование для рыбалки на крупную рыбу. Оригинальная тайская рыбацкая лодка с уютным тентом, который защитит вас от солнца. Удочки, леска, спиннинг, свежие напитки, наживка и крючки. Тайский ланч-барбекю на лодке, прохладительные напитки и фрукты.
Романтическое приключение и уникальная возможность почувствовать себя отважным путешественником на необитаемом острове, находясь в непосредственной близости от всех необходимых благ цивилизации.
Взрослый
от 1300THB
Детский
от 900THB
Экскурсии на Самуи – это самый доступный способ увидеть все красоты Королевства Таиланд и получить настоящее удовольствие от отпуска и отдыха на острове. Морские круизы, экстремальные путешествия и развлекательные туры наполнят вашу жизнь новыми незабываемыми впечатлениями и яркими красками.
На сайте iSamui представлены самые популярные и увлекательные экскурсионные программы для детей и взрослых. Какие экскурсии на Самуи мы предлагаем:
Экскурсии по острову
Сафари на джипах - однодневный обзорный тур, интригующее сафари на квадроциклах по джунглям в сопровождении инструктора.
Канатная дорога – экстрим приключение длительностью до 3-х часов.
Морские экскурсии на Самуи
Путешествие на комфортабельном скоростном катере или тихоходной лодке в Национальный морской парк Ангтонг.
Посещение островов Тао и Нангюань (Koh Tao и Koh Nangyuan).
Дневная и ночная рыбалка на Самуи и снорклинг.
Захватывающее сафари на гидроциклах и морские путешествия на катамаранах.
Приватные экскурсии
Индивидуальные морские прогулки на катамаранах на соседние острова Koh Tan, Koh Madsum и круизы в Сиамском заливе. Максимальная вместимость судна – 6-10 человек.
Развлекательные мероприятия
Зажигательная вечеринка Фул Мун Пати (Full Moon Party) на острове Панган. Устраивается только во время полнолуния.
Экскурсии на Самуи по выгодной цене
В нашем каталоге экскурсий по Самуи цены указаны за одного человека. В отдельных случаях требуется доплата за входной билет. В подробном описании каждого тура вы узнаете, что включает программа каждой экскурсии и ознакомитесь с дополнительными условиями.
При больших группах туристов (свыше 4-х человек) предоставляются скидки, и цена экскурсии на Самуи может быть значительно ниже. Для тех, кто хочет сэкономить и при этом посмотреть главные достопримечательности Самуи и получить заряд бодрости, мы разработали специальное предложение – пакет из 3-х экскурсий (морские и сафари на джипах).
Какие экскурсии на Самуи вы бы не выбрали – все они принесут массу ярких эмоций и не оставят вас равнодушными!
iSamui: организация экскурсий на Самуи на высшем уровне
iSamui доверяют не только наши постоянные клиенты, арендующие жилье на Самуи, но также туристы, приехавшие на остров впервые. Это хорошая рекомендация и подтверждение профессионализма менеджеров компании, занимающихся организацией отдыха и экскурсий на Самуи. Почему нас ценят и рекомендуют:
Онлайн-бронирование экскурсий и возможность планировать свой отпуск и отдых на Самуи.
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