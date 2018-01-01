Экскурсии на Самуи 2023 и 2024 год забронировать онлайн: морские, обзорные

Обзорный тур по острову Самуи (все включено)

Тип экскурсии: По острову

Язык тура: Английский

Всё самое красивое и интересное на острове вы увидите за один день.



Самые известные храмы с огромными живыми рыбами, новая пагода 2020 года на высоте 620 метров с круговой панорамой на остров Самуи.



Джунгли со всеми сортами фруктов Таиланда и видовой ресторан в горах.



Мы считаем этот тур лучшим из наземных по Самуи.