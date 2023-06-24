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Аренда дома, виллы, апартаментов и другой недвижимости на Самуи

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Пожалуйста, обратите внимание, что на сайте указана минимально возможная цена на аренду. Она зависит от сезона и срока аренды. Поэтому написано «ОТ»
Стоимость именно на ваш период предоставляется только по запросу.
Стоимость менее 30 дней также уточняется по запросу.
Найдено: 251
по новизнепо цене
Вилла 3217
Вилла 3217Вилла 3217Вилла 3217

Вилла 3217

Район: Мэнам
Спален: 2
Кол-во кроватей: 3
Бассейн: общий
Уютная двуспальная двухэтажная вилла с террасой,  двумя балконами на разные стороны света в окружении тропических садов.  
1 месяц
от 35010 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 3212
Вилла 3212Вилла 3212Вилла 3212

Вилла 3212

Район: Чонгмон
Спален: 1
Кол-во кроватей: 1
Бассейн: приватный

Просторные двухэтажные виллы с одной спальней и приватным бассейном
1 месяц
от 45000 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Апартаменты 3430
Апартаменты 3430Апартаменты 3430Апартаменты 3430

Апартаменты 3430

Район: Чонгмон
Спален: 2
Кол-во кроватей: 2
Бассейн: общий
Комфортные апартаменты с двумя спальнями, двумя санузлами, кухней, гостиной.
Есть крытая терраса с видом на море. К услугам гостей тренажёрный зал, прекрасный бассейн, бесплатная парковка, прачечная, wi-fi.
Прямо на территории уютное кофе.

Апартаменты находятся в 600 м от пляжа, рядом буддийский храм Wat Plai Laem и статуя Big Budda,
В районе много магазинов, кафе и ресторанов.
1 месяц
от 60000 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 3257
Вилла 3257Вилла 3257Вилла 3257

Вилла 3257

Район: Бан Тай
Спален: 3
Кол-во кроватей: 3
Бассейн: приватный

Абсолютно новая белоснежная вилла в 300 метрах от лучшего на острове пляжа Бан Тай. 

1 месяц
от 125010 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Апартаменты 3434
Апартаменты 3434Апартаменты 3434Апартаменты 3434

Апартаменты 3434

Район: Ламаи
Спален: 2
Кол-во кроватей: 2
Бассейн: общий
Двухкомнатные апартаменты рядом с самым известным и живописным пляжем на Самуи - Crystal Beach
1 месяц
от 24990 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Апартаменты 3433
Апартаменты 3433Апартаменты 3433Апартаменты 3433

Апартаменты 3433

Район: Ламаи
Спален: 1
Кол-во кроватей: 1
Бассейн: общий
Апартаменты рядом с самым известным и живописным пляжем на Самуи - Crystal Beach
1 месяц
от 20010 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Апартаменты 3432
Апартаменты 3432Апартаменты 3432Апартаменты 3432

Апартаменты 3432

Район: Ламаи
Спален: 1
Кол-во кроватей: 1
Бассейн: общий
Просторная студия с кухней и гостиной зоной в пешей доступности от самого известного пляжа Crystal Beach, район Ламай.
 
1 месяц
от 23010 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Апартаменты 3431
Апартаменты 3431Апартаменты 3431Апартаменты 3431

Апартаменты 3431

Район: Ламаи
Спален: 1
Кол-во кроватей: 1
Бассейн: общий
Уютная студия находящаяся в комплексе апартаментов в 7 минутах ходьбы от пляжа Crystal и в 10 минутах езды от пляжа Lamai.

В шаговой доступности магазины и рестораны. К услугам гостей открытый бассейн и бесплатная крытая парковка.
1 месяц
от 15990 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 1368
Вилла 1368Вилла 1368Вилла 1368

Вилла 1368

Район: Чонгмон
Спален: 3
Кол-во кроватей: 3
Бассейн: общий

Трехэтажные виллы с частным бассейном недалеко от моря
1 месяц
от 50040 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 3183
Вилла 3183Вилла 3183Вилла 3183

Вилла 3183

Район: Чавенг Ной
Спален: 3
Кол-во кроватей: 3
Бассейн: приватный
Одна из вилл в этом поселении свободна с 14 Марта 2023 для бронирований от месяца


Недавно построенная 3-х спальная вилла с бассейном, прекрасно оформлена и имеет великолепный вид на море. 



1 месяц
от 110010 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 3171
Вилла 3171Вилла 3171Вилла 3171

Вилла 3171

Район: Мэнам
Спален: 3
Кол-во кроватей: 3
Бассейн: общий



Вилла с 3 спальнями располагает общим бассейном и тренажерным залом
1 месяц
от 96000 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 3412
Вилла 3412Вилла 3412Вилла 3412

Вилла 3412

Район: Ламаи
Спален: 3
Кол-во кроватей: 3
Бассейн: приватный


3-х спальная вилла в комплексе вилл на холме с видом на море недалеко от пляжа Ламаи

1 месяц
от 131970 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 3295
Вилла 3295Вилла 3295Вилла 3295

Вилла 3295

Район: Бопут
Спален: 4
Кол-во кроватей: 4
Бассейн: приватный
Благодаря своему завидному расположению на северном побережье острова Самуи, это идеальная 4-х спальная тропическая вилла с видом на море для стильного отдыха.
1 сутки
от 17637 THB
1 месяц
от 529110 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
Дом 3219
Дом 3219Дом 3219Дом 3219

Дом 3219

Район: Мэнам
Спален: 1
Кол-во кроватей: 1
Объект занят до июня 2023


Новый дом с высоким фундаментом в предгорье Маенама, практически на границе с Бопутом.
1 месяц
от 15000 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней
Вилла 1437
Вилла 1437Вилла 1437Вилла 1437

Вилла 1437

Район: Бан Тай
Спален: 2
Кол-во кроватей: 2
Бассейн: приватный
Свободна до 24.06.2023  

Далее свободна с 28.07.2023

2-х спальная вилла Deluxe в охраняемом комплекcе из 10 обслуживаемых вилл с полным спектром услуг 5* отеля и всего в 300 метрах от идиллического пляжа Бан Тай с шелковым песком.
1 месяц
от 132000 THB
Укажите даты и наша система рассчитает стоимость:
• минимальный срок 30 дней

Заблаговременная аренда дома на Самуи избавит вас от потери времени на поиски подходящего жилья уже после прибытия на остров. Вы можете заранее спланировать свою поездку, самостоятельно выбрав на нашем сайте iSamui район проживания, вид строения, его расположение и забронировать понравившийся объект.

Мы собрали обширный каталог жилой недвижимости Самуи, включающий номера в отелях, отдельные дома и бунгало на пляже или недалеко от моря. Для аренды в Самуи доступны дома на тайской улице и в организованном поселении, а также секции в доме и двухэтажные таунхаусы. При желании клиенты iSamui могут арендовать просторные апартаменты и виллы с несколькими спальнями и приватным бассейном.

Что нужно учитывать при аренде недвижимости на Самуи

  • Как правило, предлагаемые для аренды виллы на Самуи находятся в горах, откуда к морю и пляжу нужно добираться на машине, мотобайке или общественном транспорте (сонгтэо). Для удобства мы рекомендуем воспользоваться услугой аренды транспорта в нашей компании.
  • При выборе апартаментов для аренды в Самуи, обратите внимание на открывающийся вид из окон строения. У нас широкий выбор таунхаусов, бунгало и вилл с видом на горы, Сиамский залив, зеленую пальмовую рощу и роскошный тропический сад.
  • Приезжающим на длительный срок или на время зимовки рекомендуем арендовать на Самуи виллы, дома или апартаменты – они более удобные для сезонного проживания.
  • Возможно краткосрочное бронирование отеля на срок от 1 дня.
  • Наша база недвижимости постоянно обновляется и пополняется, поэтому заходите к нам чаще – и вы обязательно отыщите свой идеальный вариант.

Аренда на Самуи: цены на жилье

Мы указываем минимальные цены на аренду домов на Самуи за определенный период в низкий сезон, также эти цены действительны при условии долгосрочной аренды. Комиссия за бронирование не взимается! Повышение цен происходит в высокий сезон или при краткосрочной аренде. Окончательная цена объекта формируется владельцем, исходя из выбранного периода и срока аренды, а также его занятости. Поэтому следует учитывать, что стоимость жилья может измениться и значительно отличаться от цены, указанной на сайте.

iSamui: профессиональные услуги аренды в Самуи

Аренда недвижимости – это наша основная деятельность, которой мы занимаемся многие годы. В iSamui вам всегда помогут в выборе любого вида жилья по выгодной цене. Если вы не смогли самостоятельно забронировать таунхаус, виллу, дом или другой жилой объект через наш сайт, это можно сделать при личной встрече с менеджером в одном из представительств компании.

В представительствах iSamui работают опытные профессионалы, отлично знающие рынок недвижимости Самуи, а также расположение объектов на острове. Многие из них они посещали сами и поэтому смогут оказать компетентную помощь по аренде, размещению в отелях и вашей поездке в целом.

По всем возникающим вопросам свяжитесь с менеджерами компании по телефонам или адресам, указанным в разделе Контакты.