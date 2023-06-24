Аренда дома, виллы, апартаментов и другой недвижимости на Самуи

Заблаговременная аренда дома на Самуи избавит вас от потери времени на поиски подходящего жилья уже после прибытия на остров. Вы можете заранее спланировать свою поездку, самостоятельно выбрав на нашем сайте iSamui район проживания, вид строения, его расположение и забронировать понравившийся объект.

Мы собрали обширный каталог жилой недвижимости Самуи, включающий номера в отелях, отдельные дома и бунгало на пляже или недалеко от моря. Для аренды в Самуи доступны дома на тайской улице и в организованном поселении, а также секции в доме и двухэтажные таунхаусы. При желании клиенты iSamui могут арендовать просторные апартаменты и виллы с несколькими спальнями и приватным бассейном.

Что нужно учитывать при аренде недвижимости на Самуи

Как правило, предлагаемые для аренды виллы на Самуи находятся в горах, откуда к морю и пляжу нужно добираться на машине, мотобайке или общественном транспорте (сонгтэо). Для удобства мы рекомендуем воспользоваться услугой аренды транспорта в нашей компании.

При выборе апартаментов для аренды в Самуи, обратите внимание на открывающийся вид из окон строения. У нас широкий выбор таунхаусов, бунгало и вилл с видом на горы, Сиамский залив, зеленую пальмовую рощу и роскошный тропический сад.

Приезжающим на длительный срок или на время зимовки рекомендуем арендовать на Самуи виллы, дома или апартаменты – они более удобные для сезонного проживания.

Возможно краткосрочное бронирование отеля на срок от 1 дня.

Наша база недвижимости постоянно обновляется и пополняется, поэтому заходите к нам чаще – и вы обязательно отыщите свой идеальный вариант.

Аренда на Самуи: цены на жилье

Мы указываем минимальные цены на аренду домов на Самуи за определенный период в низкий сезон, также эти цены действительны при условии долгосрочной аренды. Комиссия за бронирование не взимается! Повышение цен происходит в высокий сезон или при краткосрочной аренде. Окончательная цена объекта формируется владельцем, исходя из выбранного периода и срока аренды, а также его занятости. Поэтому следует учитывать, что стоимость жилья может измениться и значительно отличаться от цены, указанной на сайте.

iSamui: профессиональные услуги аренды в Самуи

Аренда недвижимости – это наша основная деятельность, которой мы занимаемся многие годы. В iSamui вам всегда помогут в выборе любого вида жилья по выгодной цене. Если вы не смогли самостоятельно забронировать таунхаус, виллу, дом или другой жилой объект через наш сайт, это можно сделать при личной встрече с менеджером в одном из представительств компании.

В представительствах iSamui работают опытные профессионалы, отлично знающие рынок недвижимости Самуи, а также расположение объектов на острове. Многие из них они посещали сами и поэтому смогут оказать компетентную помощь по аренде, размещению в отелях и вашей поездке в целом.

По всем возникающим вопросам свяжитесь с менеджерами компании по телефонам или адресам, указанным в разделе Контакты.